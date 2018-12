LIVE. Parijs zet zich schrap voor nieuw geweld: al 317 personen opgepakt, restaurants en winkels dichtgetimmerd, 8.000 agenten ingezet Jolien Lelièvre

08 december 2018

08u15

Bron: VTM NIEUWS en belga 5 In de Franse hoofdstad Parijs bereiden ze zich opnieuw voor op een betoging van de zogenaamde ‘gele hesjes’. Die protesteren net zoals vorig weekend, tegen de te hoge brandstofprijzen. Sommigen onder hen eisen zelfs het ontslag van president Macron. De Franse politiediensten hebben vanochtend al 317 mensen preventief opgepakt bij hun aankomt in Parijs.

Franse media meldden omstreeks 8.30 uur dat de eerste actievoerders al post hebben gevat. Zo zouden op en rond de Place de l’Etoile, in de schaduw van de Arc de Triomphe, al enkele honderden mensen in een geel hesje zijn komen opdagen, schrijft Le Parisien. Iedereen die een rugzak draagt of zijn gezicht bedekt heeft, wordt gefouilleerd. Ook in de Parijse stations worden de controles zaterdag opgevoerd.

“Parijs gaat in lockdown. Restaurants en winkels zijn dichtgetimmerd met houten panelen. De Eiffeltoren en het Louvre blijven zoals alle trekpleisters gewoon dicht. Zelfs theatershows en voetbalwedstrijden in eerste klasse zijn afgelast”, zegt VTM NIIEUWS-journalist Hannelore Simoens vanuit Parijs.

Maar het protest gaat om meer dan alleen de te hoge brandstofprijzen. “Ze verwachten hier zeer zwaar geweld. Het gaat niet meer alleen om de brandstofprijzen. Ze gaan door tot president Macron zal aftreden”, zegt Simoens nog.

In totaal worden er vandaag 8.000 agenten ingezet in de Franse hoofdstad. Vorig weekend raakten nog meer dan 130 mensen gewond bij het uit de hand gelopen protest.