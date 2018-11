LIVE. Parijs herdenkt dodelijke aanslagen van drie jaar geleden AW

13 november 2018

10u58

Bron: VTM Nieuws 0

Exact drie jaar geleden werd Parijs getroffen door een reeks van gruwelijke aanslagen. In totaal stierven er 130 mensen aan het Stade de France, in enkele horecazaken en in de concertzaal Bataclan. Er vielen ook 400 gewonden. Vandaag worden alle slachtoffers herdacht.