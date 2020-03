LIVE. Ook Songfestival is afgeblazen - Tweede lading mondmaskers aangekomen in Luik - Technisch werklozen moeten energiefactuur niet betalen - 100 Belgen op intensieve zorgen

Sinds 12 uur deze middag zijn de strengere maatregelen van kracht in ons land. Burgers moeten thuisblijven en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bijna 500 mensen met Covid-19 krijgen verzorging in het ziekenhuis. Honderd patiënten liggen op intensieve zorgen . Voor de artsen en verplegers die hen moeten verzorgen, zijn 15 miljoen mondmaskers onderweg naar ons land. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.