Live. Ook schietpartij in Dayton: minstens 9 doden en 16 gewonden jv

04 augustus 2019

08u45

Bron: belga, whio 80 Ook in Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio, is er gisteravond rond 1 uur lokale tijd een schietpartij geweest. Daarbij zijn minstens zestien gewonden en tien doden gevallen, onder wie de schutter zelf. Dat heeft de politie bevestigd.

De schietpartij vond plaats in of bij de Ned Peppers Bar in East 5th street in het Oregon District. De politie heeft bevestigd dat er negen mensen omkwamen en dat agenten de schutter zelf hebben doodgeschoten. Zestien mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

Tv-zender WHIO meldde eerder dat de politie nog zocht naar een eventuele tweede schutter, maar tijdens een persconferentie hield luitenant-kolonel Matt Carper het op één dader.

De wijk Oregon is een uitgaansbuurt met nachtclubs, restaurants en kunstgalerijen. “Een veilige buurt”, zei Carper. “Gelukkig hadden we een aantal agenten op patrouille in de onmiddellijke nabijheid waardoor het geweld niet lang aanhield. Dit is een tragische gebeurtenis.”

De politie en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en zoeken nog naar slachtoffers. Volgens medische bronnen zouden er nog veel gewonden zijn.

Ooggetuige James Williams schreef op Facebook al dat de schutter Ned Peppers Bar probeerde binnen te gaan, maar dat iemand hem kon overmeesteren en zijn wapen kon afnemen. De schutter kwam daarbij om, wist Williams. Volgens sommige andere ooggetuigen werd de dader de toegang tot de bar geweigerd en opende hij daarop het vuur.

Enkele uren tevoren was er in de VS ook al de dramatische schietpartij in El Paso, Texas, waar minstens twintig doden en 26 gewonden vielen.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come. Dayton Police Dept.(@ DaytonPolice) link

#BREAKING: Police responding to active shooting in Oregon District https://t.co/OLUQFZrMPw Dayton Daily News(@ daytondailynews) link

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN Molly Reed(@ MollyR247Now) link

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi Chad Baker(@ ChadBlue83) link

BREAKING NEWS:

they say it might be eight people shot. #MassShooting #Chicago #ChicagoScanner Spot News(@ SPOTNEWSonIG) link

A man just opened fire in a local bar in the Dayton Oregon District, people are saying there are bodies laid out everywhere 💔 check on your people! its above me now 🤷🏽‍♀️(@ QveenKuntaa) link

There’s some footage about the mass shootings in Dayton . #dayton #massshooting pic.twitter.com/y6LtPX9oBT Thiago Pinheiro(@ ThiagoPinheiro2) link

BREAKING: On the heels of the El Paso mass shooting, we are now monitoring the active shooter situation in the Oregon District in Dayton, Ohio — some reports say 10 shot.



Official GVA incident and details to follow shortly. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/nKuuXOPe3g Gun Violence Archive(@ GunDeaths) link

Bekijk ook: 20 doden bij schietpartij in winkelcentrum in Texas