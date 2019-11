LIVE. “Ongewoon en ongepast”: kroongetuigen spreken over Trumps telefoontje naar Oekraïense president LH

19 november 2019

15u14

Bron: De Morgen, The Guardian, CNN 8 Vier medewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump getuigen vandaag in de impeachment-hoorzittingen. Ze laten hun licht schijnen over het beruchte telefoontje van Trump naar zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky, dat zij gehoord hebben. Oekraïne-expert Alexander Vindman herhaalde dat hij het gesprek "ongepast” vond, volgens een topmedewerker van vicepresident Mike Pence was het telefoontje “ongewoon” omdat het ook over een binnenlandse politieke kwestie ging. Volg de hoorzittingen hier live.

Vandaag komen vier medewerkers van het Witte Huis aan het woord. Het gaat om Alexander Vindman, de Oekraïne-expert van het Witte Huis, en Jennifer Williams, een topmedewerker van vicepresident Mike Pence. In de namiddag (Amerikaanse tijd) volgt een tweede duo: Kurt Volker, de speciale gezant voor Oekraïne, en Timothy Morrison, een vooraanstaand lid van de nationale veiligheidsraad. Zij luisterden allen mee naar het intussen beruchte telefoongesprek tussen Trump en Zelensky.



Volgens een transcriptie van het telefoongesprek vroeg Trump aan Zelensky “ons een dienst te bewijzen” door onder meer onderzoek te doen naar zijn Democratische tegenstrever Joe Biden.

Williams gaf eerder al aan dat ze het telefoontje “ongewoon en ongepast” vond, en herhaalde die woorden vandaag. “Ik vond het telefoongesprek op 25 juli ongewoon omdat het, in tegenstelling tot andere presidentiële gesprekken die ik had geobserveerd, een discussie inhield over wat een binnenlandse politieke kwestie leek te zijn”, zei ze. De topadviseur zei ook dat de uitspraken haar “politiek van aard” leken en dat ze het briefingboek van Pence bijwerkte met een samenvatting van het gesprek.

Vindman vertelde in zijn openingsverklaring dat hij het gesprek “ongepast” vond en het rapporteerde aan John Eisenberg, de advocaat van de Veiligheidsraad. De hoge militair herhaalde daarmee wat eind vorige maand verklaarde. Toen zei Vindman ook dat het telefoontje de nationale veiligheid van de VS zou ondermijnen. “Ik maakte me zorgen over het telefoontje, wat ik hoorde was ongepast, en ik heb dat gemeld aan de heer Eisenberg”, zei Vindman vandaag.

Vindman legde vervolgens uit waarom hij het gesprek “ongepast” vond. Ook die uitspraken kwamen overeen met zijn eerdere verklaring in het Huis van Afgevaardigden. “Het is ongepast voor de president van de Verenigde Staten om een ​​buitenlandse regering te vragen een Amerikaans staatsburger en politieke tegenstander te onderzoeken. Het was duidelijk dat als Oekraïne een onderzoek zou instellen naar de verkiezingen van 2016, de Bidens en Burisma (het Oekraïense gasbedrijf waarvoor de zoon van Joe Biden werkte), dit zou worden geïnterpreteerd als een partijdige zet.”

“Zelensky gebriefd over Burisma”

Vervolgens werden beide getuigen ondervraagd door de advocaat van de Democratische partij. Vindman en Williams getuigden dat ze tijdens het bewuste telefoontjes verwijzingen naar Burisma hebben gehoord. Burisma werd niet vermeld in de transcriptie van het telefoongesprek, maar Vindman verklaarde dat Trump de naam van het bedrijf had uitgesproken. Volgens Vindman was Oekraïens president Zelensky mogelijk ingelicht over Burisma en de connectie met de Bidens.

Als Zelensky al was gebriefd, zou dit erop kunnen wijzen dat de Oekraïense president op de hoogte was van de vraag om het onderzoek naar de Bidens vóór het gesprek op 25 juli.

Vindman hard aangepakt door Republikeinen

Vindman, geboren in Kiev en als kind naar de Verenigde Staten geëmigreerd, werd hard aangepakt door de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden, die zijn loyaliteit en gezond verstand in twijfel trokken. Een juriste die hem ondervroeg namens de Republikeinen, vroeg hem of het waar was dat een hoge Oekraïense functionaris hem de post van minister van Defensie in Kiev had aangeboden.

Vindman erkende dat hij dit aanbod “tot drie keer toe” gekregen had in de rand van de ceremonie voor de eedaflegging van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eind mei. “Telkens heb ik geweigerd, en bij mijn terugkeer heb ik de hiërarchie en de bevoegde leden van de contraspionagediensten op de hoogte gebracht”, preciseerde Vindman. “Ik ben Amerikaans, ik ben als jong kind in de Verenigde Staten aangekomen”, aldus de militair, die nooit te weten kwam of het Oekraïense aanbod ernstig was.

Vindman verdedigde zich tegen kritiek van de Republikeinen door een evaluatie voor te lezen die hij in juli van zijn overste had gekregen. Daarin wordt hij “briljant” genoemd “met een uitstekend beoordelingsvermogen”.

Trump: “Openbare zittingen zijn schande”

Trump zei vandaag enkele van de openbare hoorzittingen van het Congres bekeken te hebben en noemde ze een schande. Maar het is aan de Amerikanen om hun eigen oordeel te vellen over de getuigenverklaringen in het onderzoek naar zijn mogelijke afzetting, zei Trump.

Trump die eerder op Twitter Vindman en Williams aangevallen had, zei ook in het Witte Huis tegen verslaggevers dat hij Vindman helemaal niet kende.