LIVE. Nu al tien doden door coronavirus in Italië - “Mondmasker geeft vooral vals gevoel van veiligheid”

In Italië zijn nu al tien doden

gevallen door het coronavirus.

Gisteren vielen er vier slachtoffers, vandaag kwamen er nog eens drie bij. In totaal zijn meer dan 300 mensen in het land besmet. Oostenrijk, Kroatië en Zwitserland meldden hun eerste gevallen. In Spanje dook vanmorgen dan weer een derde besmettingsgeval op op Tenerife,

. Deze namiddag meldde ook Catalonië een besmetting en blijkt de echtgenote van de besmette man op Tenerife ook geïnfecteerd.

“

”, zegt viroloog Marc Van Ranst

