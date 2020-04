LIVE. “Nog te vroeg voor niet-dringende consultaties in ziekenhuizen” - Aantal overlijdens in Italië opnieuw gestegen - Boris Johnson belandt op intensieve zorg IB AW TTR

06 april 2020

03u19

Bron: Reuters, ANP, Belga, CNN, The Guardian, VTM Nieuws 296 • Er is in ons land sprake van een lichte daling van het aantal hospitalisaties. De afgelopen 24 uur werden er 420 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Een dag eerder waren dat er nog 499.

• Viroloog Van Ranst waarschuwt dan ook: “Het is bijzonder gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen maatregelen”

• Crisiscentrum verduidelijkt coronarichtlijnen opnieuw: skaten mag, in park zitten niet

• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,2 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 65.000.



Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van zondag 5 april terug.

