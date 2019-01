LIVE. Nog 45 centimeter om tot bij Julen te komen

25 januari 2019

00u57

Bron: Belga, El Pais, El Mundo, AD, eigen berichtgeving

De reddingsactie om de Spaanse peuter Julen (2) terug te vinden, gaat vandaag een laatste, cruciale fase in. De peuter viel twaalf dagen geleden in een diepe schacht in het Spaanse bergdorpje Totalán. Om 17u30 uur gisterenavond daalden acht mijnwerkers, die gespecialiseerd zijn in reddingsoperaties onder de grond, om beurten af tot een diepte van 73 meter om met de hand verder te graven aan een horizontale schacht om bij de 2-jarige Julen te komen. Op dit moment zijn de reddingswerkers genaderd tot op minder dan 1 meter van waar het kind zich vermoedelijk bevindt. Het reddingsteam hoopt de graafwerken vandaag te kunnen afronden, al zijn er geen garanties door de complexiteit van het terrein. De kans dat het jongetje levend gevonden wordt, is zeer klein.