LIVE. Nieuwe richtlijnen voor scholen, Wall Street sluit tijdelijk handelsvloeren na besmetting

IB

19 maart 2020

01u16

Bron: ANP, Belga, Reuters, The Guardian

1

Bijna 500 Belgen liggen inmiddels in het ziekenhuis met het longvirus. Sinds 12 uur gisterenmiddag zijn strengere maatregelen van kracht in het hele land: burgers moeten thuisblijven en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Gisterenavond heeft minister van Onderwijs Ben Weyts ook nieuwe richtlijnen voor Vlaamse scholen bekendgemaakt. In New York sluiten de handelsvloeren op Wall Street tijdelijk hun deuren, nadat twee mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus: de handel gaat wel nog elektronisch door. Volg de laatste ontwikkelingen in deze liveblog.