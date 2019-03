LIVE. Nieuwe nederlaag voor May: overweldigende meerderheid stemt tegen brexitakkoord IB KG TT KV

12 maart 2019

07u30

Bron: Belga, ANP, The Guardian, Reuters 6 Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van premier Theresa May opnieuw verworpen. Het akkoord kreeg 242 stemmen voor en 391 tegen. In de aanloop naar de stemming was al duidelijk geworden dat de regering vermoedelijk opnieuw een zware nederlaag stond te wachten. Het Lagerhuis stemde in januari ook al tegen de deal die May heeft gesloten met de Europese Unie. Toen waren 432 Lagerhuisleden tegen en 202 voor. Het Verenigd Koninkrijk heeft nog zeventien dagen te gaan tot het vertrek uit de EU. Nu de deal van May weer is afgewezen, mag het Lagerhuis de komende dagen stemmen over hoe het verder moet. Volg de reacties en het nieuws hier live via de stream en in de liveblog.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze gaan werken aan alternatieve regelingen voor de zogenoemde ‘backstop’ uiterlijk eind december 2020. De backstop is de regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen.



Met deze nieuwe deal hoopt May op steun voor haar brexitplannen als daar vanavond over gestemd gaat worden in het parlement.

“Verbetering van het uittredingsakkoord”

"Premier Theresa May heeft vanavond in Straatsburg wettelijk bindende wijzigingen verkregen die het uittredingsakkoord versterken en verbeteren", verklaarde de Britse vicepremier David Lidington gisterenavond voor het parlement. Dat werd later bevestigd door Theresa May zelf op een persconferentie met Europese Commissievoorzitter Juncker.



Volgens May zou Londen de mogelijkheid krijgen om zich eenzijdig terug te trekken uit de ‘backstop’, de noodoplossing om te vermijden dat er een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland, als de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige handelsrelatie niet binnen de tweejarige overgangsperiode tot een oplossing leiden. Noord-Ierland behoort tot het Verenigd Koninkrijk, Ierland niet. "We hebben juridisch bindende wijzigingen gekregen, exact zoals het parlement ons gevraagd heeft”, maakte ze zich sterk. “Wat we hebben verankerd is dat de backstop niet eeuwig kan zijn. Ze is tijdelijk, als ze ooit al van toepassing wordt.”

De backstop, wat is dat juist? Een antwoord op deze en vier andere vragen vind je hier

Drie documenten

Het House of Commons, het Britse Lagerhuis, zal vanavond dus moeten stemmen over drie documenten, naast het al bestaande brexitpakket van May. Bovenop het nieuwe gemeenschappelijke document over de backstop komt een ‘gemeenschappelijke verklaring’ bij de politieke verklaring over de toekomstige relaties. Die formuleert “enkele engagementen om het onderhandelingsproces te verbeteren en versnellen, net als de inwerkingtreding van die toekomstige relatie”.

Tot slot komt er een eenzijdige maar vage Britse verklaring waarin staat dat het Verenigd Koninkrijk mag proberen uit de backstop te stappen als de EU niet te goeder trouw zou handelen.

Vicepremier Lidington riep de Britse parlementsleden op om voor het akkoord te stemmen wanneer dat vanavond aan hen wordt voorgelegd.

“Geen derde herkansing”

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei op de persconferentie wel meteen dat het bestaande uittredingsakkoord niet heropend, maar aangevuld is. Hij verklaarde ook fijntjes dat men in de politiek “soms een tweede kans krijgt”, maar dat er zeker geen derde kans zal komen voor het Verenigd Koninkrijk als het parlement tegenstemt. “Het is deze deal ofwel mogelijk helemaal geen brexit”, luidde het waarschuwend tijdens de briefing met May.

In januari stemde het Britse Lagerhuis de brexitdeal van May met de EU nog weg. “Er komen niet nog meer interpretaties van interpretaties, geen verdere garanties op herverzekeringen als de stemming deze keer mislukt. Dit is het. Laten we de Britse uittreding tot een goed einde brengen”, klonk het.

Juncker zei voorts dat de Ierse premier al groen licht zou hebben gegeven voor de gevonden garanties. Ook May bevestigde dat er een compromis werd bereikt dat “verduidelijkingen en wettelijke garanties biedt”.

Our agreement provides meaningful clarifications & legal guarantees to the Withdrawal Agreement & #backstop. The choice is clear: it is this deal, or #Brexit may not happen at all. Let’s bring the UK’s withdrawal to an orderly end. We owe it to history. https://t.co/lfy9eehEZi pic.twitter.com/XCqcLwZV7V Jean-Claude Juncker(@ JunckerEU) link

Oppositieleider Corbyn roept op tegen te stemmen

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn riep de Britse parlementsleden echter al meteen na de persconferentie van May en Juncker op om opnieuw tegen het brexitakkoord te stemmen. “Het akkoord dat vanavond samen met de Europese Commissie werd aangekondigd bevat niets dat lijkt op de door Theresa May aan het parlement beloofde veranderingen”, zei hij in een communiqué.

Bij de DUP, de Noord-Ierse Unionistische partij van wie May afhankelijk is voor een meerderheid, wilde voorlopig niemand ingaan op de vraag of de partij achter het akkoord staat of niet. Eerst moeten we de teksten analyseren. Vanuit de ERG, de Eurosceptische fractie in May's Conservatieve partij, klonk wel scepsis. “Een mooi blinkend laagje over iets dat tekort schiet”, klonk het.

Wachten op juridische analyse

Om de beslissing te maken, doet het Britse parlement een beroep op de nieuwe juridische analyse van het brexitakkoord. Het is Geoffrey Cox, de belangrijkste juridische adviseur van de regering-May, die die analyse moet afleveren. Cox moet zich uitspreken over de “verduidelijkingen en wettelijke garanties” die May en Juncker hebben toegevoegd aan het brexitakkoord.

May hoopt dat haar akkoord met Juncker voldoende parlementsleden ervan kan overtuigen om straks haar akkoord goed te keuren. Een nieuwe analyse van Cox, die duidelijk zou moeten maken dat het VK onder de ‘backstop’ kan uitkomen, is daarbij cruciaal.