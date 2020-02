LIVE. Mogelijk tweede coronapatiënt in ons land: persoon in quarantaine geplaatst in Antwerpse Stuivenbergziekenhuis

Coronavirus

Mogelijk is er een tweede coronapatiënt in ons land. Vanmiddag werd een persoon met coronasymptomen binnengebracht in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis. Het aantal bevestigde sterfgevallen door het coronavirus in China is inmiddels gestegen tot tenminste 560. De autoriteiten in de provincie Hubei kondigden vandaag 73 nieuwe sterfgevallen aan. De Vlaming Philip Soubry (54), voorlopige nog altijd de enige patiënt in ons land, zit in het Brusselse Sint-Pieters-ziekenhuis in quarantaine. “Hopelijk kan ik snel weg”, zegt hij. “

”. Volg hier de laatste ontwikkelingen op de voet.