LIVE. Minstens twee doden bij schietpartij voor synagoge in Duitse Halle, handgranaat gegooid op joodse begraafplaats ttr

09 oktober 2019

13u17

Bron: anp, bild, belga 94 Bij een schietpartij in het Duitse Halle, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn zeker twee mensen gedood “volgens de eerste gegevens”. Dat meldt de politie. De politie heeft een persoon opgepakt, maar blijft om waakzaamheid vragen. Verschillende media melden dat de schietpartij plaatsvond aan een synagoge, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. Volg alle ontwikkelingen hier live.

De politie roept mensen op om binnen te blijven of om een veilige plaats op te zoeken. “Volgens de eerste bevindingen werden twee mensen gedood in Halle”, meldt de plaatselijke politie op Twitter. Er is mogelijk sprake van meerdere daders. Dat wordt nog onderzocht. “Er waren verschillende schoten. De vermeende daders vluchtten met een voertuig weg. We vragen de mensen om binnen te blijven.” De politie heeft intussen gemeld dat er “een persoon werd opgepakt”.

Volgens BILD vond de schietpartij plaats voor de synagoge in de Paulus-wijk. Dit werd nog niet officieel bevestigd door de politie. Er zouden naast twee doden ook meerdere gewonden zijn. Kort voor de schietpartij zouden een aantal straten verderop al schoten zijn gelost, melden lokale media.

Op de Duitse nieuwssite staat ook te lezen dat er een handgranaat op een joodse begraafplaats werd gegooid. De daders gebruikten naar verluidt een machinegeweer, zo meldt BILD nog.

In Landsberg, op 15 kilometer van Halle, is ook geschoten. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau DPA. Over het motief in beide zaken is nog niets bekend.