LIVE. Minstens twee doden bij schietpartij voor synagoge in Duitse Halle, handgranaat gegooid op joodse begraafplaats ttr

09 oktober 2019

13u17

Bron: anp, bild, belga 0 Bij een schietpartij in het Duitse Halle zijn zeker twee mensen gedood “volgens de eerste gegevens”. Dat meldt de politie. De vermoedelijke dader is op de vlucht met een voertuig. De bevolking wordt gevraagd binnen te blijven.

De politie roept mensen op om binnen te blijven of om een veilige plaats op te zoeken. “Volgens de eerste bevindingen werden twee mensen gedood in Halle”, meldt de plaatselijke politie op Twitter. “Er waren verschillende schoten. De vermeende daders vluchtten met een voertuig weg. We vragen de mensen om binnen te blijven.”

Volgens BILD vond de schietpartij plaats voor de synagoge in de Paulus-wijk. Op de Duitse nieuwssite staat ook te lezen dat er een handgranaat op een joodse begraafplaats werd gegooid. Bij de schietpartij zijn meerdere schoten gevallen. De dader gebruikte naar verluidt een machinegeweer, zo meldt BILD nog.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 Polizei Halle (Saale)(@ Polizei_HAL) link

#PolizeilicheErmittlung. Der Bahnhof #Halle(Saale)Hbf ist gesperrt. Ersatzhalt ist #LeipzigHbf. Verspätung ca. 15 Min. Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen(@ DB_Info) link