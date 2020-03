LIVE. Minister De Crem: “Festivals zullen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan” - Frans tienermeisje (16) sterft aan Covid-19 - Meer dan 6.100 nieuwe besmettingen in Italië

Er zijn

bijgekomen in ons land. Ook het aantal sterfgevallen is verder gestegen, met 42 nieuwe doden. “We hebben de langverwachte piek nog niet bereikt”, stelt het crisiscentrum. Volgens de modellen wordt die begin april verwacht. In Italië is de dodentol door Covid-19 verder opgelopen tot 8.165. In één dag tijd zijn er meer dan 6.100 nieuwe besmettingen vastgesteld.

