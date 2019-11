LIVE. Meerdere gewonden bij steekpartij op London Bridge, politie schiet man neer en spreekt over terreur LH TT

29 november 2019

15u26

Bron: ANP, Sky News, BBC 22 De Londense politie zegt dat er verschillende gewonden zijn gevallen bij een steekpartij op London Bridge. Een man is opgepakt. Persbureau Reuters meldt dat de verdachte is neergeschoten, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens Sky News is één persoon omgekomen bij het incident, maar ook dat wordt niet bevestigd. De politie gaat voorlopig “uit voorzorg” uit van een terroristisch incident, maar zegt dat de omstandigheden nog erg onduidelijk zijn.

De politie zegt op Twitter dat ze kort voor 14 uur lokale tijd melding kreeg van de steekpartij. Agenten hebben de brug volledig afgesloten. Omstanders worden opgeroepen op afstand te blijven. Er kwamen meerdere ambulances ter plekke.

Op videobeelden is te zien dat er veel politie en hulpdiensten aanwezig zijn op de brug nabij het Britse parlement. Getuigen zeggen op sociale media dat er meerdere schoten zijn gehoord. Een vrachtwagen staat dwars over de rijbaan op de brug.

Volgens een verslaggever van de BBC was een groep mannen betrokken bij een gevecht op de brug. Nadat de politie aangekomen was, werden schoten afgevuurd. Op sociale media circuleren beelden van wat mogelijk de vecht- of steekpartij is. Daarop is te zien hoe de politie een aantal personen van een andere man trekt, waarna schoten worden gelost. Een andere man wandelt weg met mogelijk het mes van de aanvaller in zijn handen.

De politie bevestigt voorlopig enkel dat “een aantal mensen is neergestoken” en dat een man door hen is neergeschoten. Later vandaag volgt een persconferentie. Voorlopig wordt de zaak als terreurgerelateerd behandeld, maar veel is nog onduidelijk.

Aanslag in 2017

Op 3 juni 2017 reden drie jihadisten acht mensen dood met een busje op London Bridge. Die aanslag is niet te verwarren met de aanslag op Westminster Bridge eerder dat jaar. Toen reed een 52-jarige man met zijn wagen in op een groep mensen.In totaal vielen er bij die aanslag zes doden (inclusief de dader) en zo’n 40 gewonden.

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible. Metropolitan Police(@ metpoliceuk) link

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CoLP



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. Metropolitan Police(@ metpoliceuk) link

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb amanda**(@ AmandaHunter87) link

Shooting at London Bridge #LondonBridge pic.twitter.com/RB0489E0mw Clare(@ Clarerobbo1000) link