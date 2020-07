LIVE. Meer dan 13 miljoen besmettingen wereldwijd - Federale overheid zet turbo op contacttracing IB

14 juli 2020

04u24

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM Nieuws 0 In ons land is het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met Covid-19 in de voorbije week gestegen met 11 procent, tot 95,3. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.781 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, 74 meer dan het totaal dat gisteren werd gecommuniceerd.

Gisteren werden ook negen mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het aantal hospitalisaties door het virus op 17.899. Er lagen gisteren nog 138 mensen in het ziekenhuis, van wie 23 op de intensieve zorgen. Het gemiddelde aantal hospitalisaties per dag bedroeg de afgelopen week 10,1, een daling met 9 procent tegenover een dag eerder.

Het aantal overlijdens bedraagt gemiddeld 1,2 per dag, een daling met 66 procent ten opzichte van een week eerder.



