LIVE. Media voorspellen winst Sanders in Nevada

22 februari 2020

22u44

Bron: ANP, Reuters, CNN, Belga 0 De Democratische kandidaat Bernie Sanders lijkt vooralsnog het meest populair onder de kiezers in de Amerikaanse staat Nevada. Dat blijkt na telling van de stemmen in 10 procent van de kiesdistricten. De voorsprong is zo groot dat verschillende media al voorspellen dat Sanders zal winnen in Nevada.

Sanders gaat aan kop met 6.048 stemmen, en ligt ruim 3.300 stemmen voor op de voorlopige nummer twee, Joe Biden. Ook de andere kandidaten, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar, volgen op ruime afstand. De voorsprong van Sanders op zijn rivalen is zo groot, dat verschillende nieuwsorganisaties - waaronder Associated Press en CNN - hebben voorspeld dat Sanders ook als eindwinnaar in Nevada uit de bus zal komen.

Dit artikel zal continu worden vernieuwd met het laatste nieuws over de voorverkiezingen in Nevada.

Stemgerechtigden gaan op dit moment naar de stembus voor de Democratische voorverkiezingen. In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de officiële presidentskandidaat van hun partij worden. De winnaar neemt het in november zo goed als zeker op tegen president Donald Trump.

Sanders, de senator van Vermont die op voorhand al favoriet was in Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij ook populair.

Vrijdag werd bekend dat Sanders door de Amerikaanse inlichtingendiensten is gewaarschuwd dat Rusland probeert zijn verkiezingscampagne te helpen. Toen verslaggevers hem daar naar vroegen, reageerde de senator woedend. Sanders waarschuwde president Vladimir Poetin van Rusland zich niet met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien. In 2016 was ook al sprake van Russische inmenging. Trump is inmiddels ook ingelicht.

De weg naar het Witte Huis

De weg naar het Witte Huis is echter nog lang. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel afgevaardigden iedere kandidaat al heeft verzameld. Daarin zijn de resultaten uit Nevada nog niet verwerkt.

Trump wint bij Republikeinen in Nevada

Niet alleen de Democraten kozen zaterdag hun kandidaat in Nevada. Ook bij de Republikeinse Partij werd gestemd. Tijdens hun ‘winterbijeenkomst', besloten de leden in Nevada om alle 25 gedelegeerden van de staat aan Donald Trump toe te kennen. Dat meldt CNN.

Het komt vaker voor dat partijen in sommige staten besluiten geen voorverkiezingen te houden. Dat is meestal het geval wanneer een zittend president in de strijd is voor herverkiezing. Het kan de kandidatuur van de huidige president immers alleen maar verzwakken.

In Alaska, Amerikaans Samoa, Arizona, Guam, Kansas en South Carolina organiseren de Republikeinen geen formele voorverkiezingen dit keer.

Voor het winnen van de Republikeinse nominatie als kandidaat zijn 1.276 afgevaardigden nodig. Na de winst in Nevada schat de nieuwszender in dat Trump tot nu toe 86 afgevaardigden heeft gewonnen.

