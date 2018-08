LIVE. Man, vrouw en kind (9) gevonden onder puin: dodentol Genua stijgt tot 42 voor aanvang staatsbegrafenis sam hr

18 augustus 2018

08u57

Bron: belga 17 De Italiaanse hulpdiensten hebben nog drie slachtoffers gevonden onder het puin van de ingestorte brug nabij Genua. Het gaat om een man en vrouw, en hun kind van 9 jaar. Later werd nog de vondst gemeld van een ander slachtoffer, waardoor de dodentol stijgt tot 42 slachtoffers. Om 11.30 uur is de staatsbegrafenis voor 18 slachtoffers van start gegaan. President Sergio Mattarella bezocht voor aanvang de plaats van de ramp en bedankte de reddingswerkers.

Het voertuig van de drie slachtoffers werd in de loop van de nacht gevonden, verpletterd door een blok beton van de Ponte Morandi. Intussen zetten de reddingwerkers de zoektocht voort omdat nog niet alle mogelijke slachtoffers teruggevonden zijn.

Vandaag staat alleszins in het teken van de staatsbegrafenis van verschillende slachtoffers, in aanwezigheid van de hoogste politieke verantwoordelijken van het land. De familie van een deel van de slachtoffers koos voor een begrafenis in de private sfeer, omdat ze kwaad zijn op de autoriteiten die het ongeval hebben laten gebeuren.



Gisteren al werden de eerste slachtoffers begraven. Zo werd in Torre del Greco (Napels) afscheid genomen van vier jongeren die de ramp niet overleefden. En in Pisa werd een verloofd koppel ten grave gedragen. Achttien doodskisten van andere slachtoffers, onder wie een kind, werden verzameld in een kapel in Genua, waar nabestaanden afscheid konden nemen.