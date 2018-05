LIVE: Man met mes gaat passanten te lijf in Parijs. Politie meldt 2 doden en zeker 4 gewonden KVDS

12 mei 2018

21u54

Bron: BMFTV 738 Een man met een mes is vanavond passanten te lijf gegaan in Parijs. Er zijn volgens de politie 2 doden gevallen en 4 gewonden. 1 van de doden zou de dader zijn. Volgens de prefectuur is het andere slachtoffer een vrouw. BFMTV spreekt op basis van bronnen bij de politie al van 10 gewonden. Volgens Sky News zou de dader doodgeschoten zijn door de politie.

Het incident zou gebeurd zijn in het tweede district van Parijs, in de buurt van l’Opéra Garnier. Een buurt die bekend is om zijn vele restaurants en cafés. Op Twitterbeelden is te zien hoe mensen in paniek weglopen. (lees hieronder verder)

Een getuige vertelde aan de BBC dat er paniek was en beschreef hoe mensen restaurants en cafés invluchtten. Aan Le Parisien vertelde een getuige hoe er even voor 21 uur paniek uitbrak. Mensen liepen het restaurant binnen waar Laurent aan het dineren was. "Ze zeiden dat er een man met een mes buiten was", zegt hij. "Mensen gooiden zich in paniek op de grond. Vijf minuten later was er een tweede paniekgolf. Klanten sloten de deur van het restaurant af. Ze waren bang dat de messentrekker naar binnen zou komen. Daarna is de kalmte teruggekeerd."

Van de zeker 4 gewonden zouden er 2 ernstig aan toe zijn. Dat meldt de politie van Parijs via Twitter. 2 anderen zouden lichtgewond zijn. (lees hieronder verder)

🔴 Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. Préfecture de police(@ prefpolice) link

Een ooggetuige zei aan France 24 ook dat de politie eerst probeerde om de dader te taseren, maar vervolgens twee schoten afvuurde op de man. Wie de dader precies is en wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Le Parisien meldt dat de dader geroepen zou hebben: "Dood me of ik dood jullie!", op basis van bronnen bij de politie.

Meer info volgt.

#ULTIMAHORA



Las fuerzas policiales de París han reaccionado de inmediato y han matado a un hombre después de que este apuñalara a varias personas al azar en la Plaza de la Opera de París. Al menos una de las víctimas está muerta.#Paris #France #12May #BREAKING pic.twitter.com/mRTtKRBCgh Christian Veron(@ ChristianVeron) link