LIVE. “Madrid staat op punt te bezwijken” - Amerikaanse overheid pompt 2.000 miljard in economie

Zorgverleners in Madrid kampen met een ernstig gebrek aan medisch beschermingsmateriaal: “De hoofdstad staat op het punt te bezwijken”, luidt het. In de VS heeft de regering dan weer een akkoord met de Senaat bereikt over een steunpakket van ongeveer 2.000 miljard dollar (1.850 miljard euro) om het land en de economie te helpen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.