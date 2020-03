LIVE. “Maatregelen mogelijk verlengd tot 3 mei”, Veiligheidsraad vergadert over nieuwe maatregelen, bijna 1.000 doden in Italië

Met 69 nieuwe doden loopt de dodentol door het nieuwe coronavirus in ons land op tot 298. In totaal liggen 3.042 mensen in de ziekenhuizen, van wie 690 op intensieve zorgen. Het aantal ziekenhuisopnames (490) neemt toe, maar stijgt minder snel dan gisteren (536) . Het totaal aantal bevestigde gevallen in België staat op 7.284. In Luik blijkt een kat besmet . Wereldwijd zijn ruim 467.000 infecties gemeld, waarvan ruim 232.000 in Europa. De Verenigde Staten meldden de meeste besmettingen. Twee derden van het aantal doden wereldwijd vielen in Europa. In Spanje werden de afgelopen 24 uur bijna 800 overlijdens gemeld