LIVE. Maandag maar liefst 416 nieuwe besmettingen geteld, weekgemiddelde stijgt weer boven 200

24 juli 2020

02u16

Bron: Belga, ANP, Reuters, VTM Nieuws 186 Het zevendaagse gemiddelde van de besmettingen met het coronavirus is opnieuw fors gestegen. Er worden gemiddeld 220,6 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stijging met 89 procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen of bijna een verdubbeling. Het cijfer van vorige maandag is nog verder gestegen: er werden in totaal 416 besmettingen opgetekend. Volg alle ontwikkelingen hieronder.



