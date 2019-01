LIVE. Maakt Trump (voorlopig) einde aan de shutdown?

kv

25 januari 2019

19u29

0

De Amerikaanse president Trump zal omstreeks 19.30 uur onze tijd (13.30 uur plaatselijke tijd), een aankondiging doen over de shutdown van de Amerikaanse overheid die ondertussen al 35 dagen aanhoudt. Het is de langste shutdown ooit in de geschiedenis van de VS.