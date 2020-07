LIVE. “Lockdown voor Antwerpen? In andere landen was dat al lang gebeurd” - Aantal besmettingen stijgt voor 18e dag op rij IB

26 juli 2020

01u12

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws 18 Tussen 16 en 22 juli is het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land gestegen naar 255,3 per dag. Dat is een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.

• OVERZICHT. Aantal coronabesmettingen stijgt verder, meer dan 500 nieuwe gevallen op 22 juli.

• Volgens infectiologe Erika Vlieghe zijn er “heel wat bosbranden in Vlaanderen, en Antwerpen staat helemaal in de fik”, zegt ze in een interview.

• Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Waar is het fout gelopen? Professor biostatistiek Geert Molenberghs legt uit.

• IN KAART. Alarmfase nu al in 99 gemeenten. Hoe snel stijgt het aantal besmettingen in uw regio?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van zaterdag 25 juli terug.