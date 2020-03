LIVE. Laatste Belgen vertrekken uit 'coronahotel' op Tenerife, aantal besmettingen in Italië stijgt explosief

De FOD Volksgezondheid heeft 27 nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land geregistreerd: 16 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 9 in Wallonië. De totaalbalans staat hiermee op 50. Volgens de FOD waren de meeste nieuwe gevallen net terug van vakantie in Italië, met milde symptomen. Ze zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld.

In Italië is het aantal besmettingen vandaag opgelopen van 3089 tot 3858. Het dodental is er opgelopen tot 148. Alle Italiaanse scholen en universiteiten blijven gesloten tot half maart. Wereldwijd kunnen 300 miljoen kinderen niet naar school. Volg alles op de voet in ons liveblog.