LIVE. Kust bereidt komst tweedeverblijvers vanaf 18 mei voor - Brussels Airlines houdt vliegtuigen langer aan de grond

• In de Belgische ziekenhuizen is het aantal patiënten dat verzorgd wordt voor Covid-19 gestegen tot 4.050 . De afgelopen 24 uur zijn opnieuw 170 nieuwe overlijdens gemeld.• De regels voor de heropening van scholen zijn versoepeld: zo ziet het onderwijs er vanaf 15 mei uit. • Er zijn nu al meer Amerikanen overleden aan corona , dan dat er gesneuveld zijn tijdens de Vietnamoorlog.• Kan het coronavirus zich via de lucht verspreiden? Een nieuwe studie wijst in die richting.