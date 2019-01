LIVE. Kondigt Trump noodtoestand af om einde te maken aan shutdown? kv

25 januari 2019

19u29 0 De Amerikaanse president Trump zal omstreeks 19.30 uur onze tijd (13.30 uur plaatselijke tijd), een aankondiging doen over de shutdown van de Amerikaanse overheid die al sinds 21 december van kracht is. Het is de langste shutdown ooit in de geschiedenis van de VS.

Het is nog maar de vraag of Donald Trump een einde zal maken aan de shutdown. Tot nu toe heeft hij altijd beweerd dat de shutdown zal aanhouden tot hij van de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, 5,7 miljard dollar krijgt om zijn grensmuur te bouwen. De Democraten zijn gekant tegen de muur en willen een meer efficiënte en minder kostelijke aanpak van de illegale migratie. Bovendien zijn er andere belangrijke zaken waarvoor overheidsgeld beter kan aangewend worden, benadrukken ze.

Gisteren lekte echter uit dat het Witte Huis werkt aan een verklaring waarin president Donald Trump de noodtoestand uitroept langs de zuidelijke grens. Op die manier kan hij het leger bevelen om de door hem zo gewenste grensmuur te bouwen zonder daarvoor eerst langs het Congres te moeten. Dat meldde CNN, dat zegt interne documenten ingezien te hebben die dit bevestigen.

Financiële druk

Sinds de shutdown op 21 december van kracht werd, zitten honderdduizenden Amerikaanse overheidsmedewerkers zonder inkomen: sommigen van hen zijn sindsdien niet meer aan het werk, anderen moeten voorlopig blijven werken zonder loon. De financiële situatie wordt voor velen van hen echter erg nijpend en de druk op de regering stijgt om zo snel mogelijk uit de impasse te geraken.

Gisteren werden in de senaat echter nog twee wetsvoorstellen om een einde te maken aan de shutdown afgewezen.

