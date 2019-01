LIVE. Kleine Julen (2) maakte vrije val van 71 meter en werd meteen bedolven door puin, autopsie aan de gang TT IB IBO

26 januari 2019

09u00

Bron: Belga, El Pais, El Mundo, AD, eigen berichtgeving 949 De reddingsactie om de Spaanse peuter Julen (2) terug te vinden, is afgelopen. Na zo'n 33 uur onafgebroken graven trof het reddingsteam de peuter om 1.25 uur deze nacht levenloos aan in de diepe put waar hij bijna twee weken geleden inviel in het Spaanse bergdorpje Totalán in de buurt van Málaga. Momenteel wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de peuter. Volgens de eerste elementen van het onderzoek maakte hij meteen een vrije val van 71 meter en werd zijn lichaampje daarna meteen bedolven door een dikke laag puin en aarde. Zodadelijk wordt er in Malaga een minuut stilte in acht genomen.

Spaanse reddingswerkers hebben de peuter Julen om vijf voor half twee 's nachts dood teruggevonden. Dat meldt de Spaanse krant El Pais en wordt bevestigd door de Guardia Civil en de gouverneur van Andalusië, die hun medeleven betuigen aan de familie van de overleden Julen. “Helaas, na zoveel inspanningen van zoveel mensen, was het niet mogelijk... Rust In Vrede Julen. Onze meest oprechte condoleances aan zijn familie”, schrijft de Guardia Civil op Twitter.



De tweejarige Julen zat al bijna twee weken lang vast nadat hij zondag 13 januari in Totalán, vlakbij Málaga, in een boorput was gevallen die bijna 110 meter diep is en slechts 25 tot 30 centimeter breed, nadat zijn ouders hem heel even uit het oog verloren tijdens het bereiden van een maaltijd.

Moeizame reddingswerken

De reddingswerken verliepen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond extra vertraging en bleek dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken. Er moest opnieuw geboord worden, terwijl de tijd onverbiddelijk wegtikte.



Toen een achtkoppig team van gespecialiseerde mijnwerkers uit het noorden van Spanje donderdag in de geboorde schacht kon afdalen om de vier meter lange horizontale verbinding te graven die hen naar de jongen moest leiden, leek het nog een kwestie van uren, misschien een dag. Maar gisteren stootten ze op extreem hard gesteente, zodat er explosieven gebruikt moesten worden. Tot vier keer toe moest een mini-explosie ervoor zorgen dat de tunnel verder afgegraven kon worden.

Toen de mijnwerkers deze nacht eindelijk de put bereikten waar de jongen in gevallen was, troffen ze om vijf voor half twee het levenloze lichaampje van Julen aan. Momenteel wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de peuter. Een triest einde van een moeizame zoektocht.

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...#DEPJulen



Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC Guardia Civil 🇪🇸(@ guardiacivil) link