LIVE. Klap voor Johnson: Lagerhuis keurt brexitwetgeving goed, maar stemt tijdschema weg SPS

22 oktober 2019

15u14

Bron: ANP 14 De leden van het Britse Lagerhuis hebben met ruime meerderheid steun gegeven aan de brexitwetgeving die is voorgesteld door premier Boris Johnson. Een belangrijk moment: voor het eerst in de brexitgeschiedenis stemde het Lagerhuis voor een brexitdeal. Máár: het Lagerhuis stemde het door Boris Johnson voorgestelde tijdschema voor de brexitwetgeving wel weg. Het is een gevoelige klap voor de Britse premier, die nu waarschijnlijk wil aansturen op nieuwe verkiezingen.

Met een meerderheid van 329 tegen 299 stemmen steunde het Lagerhuis de wetgeving, die de brexit-deal verankert in de Britse wetgeving. Maar direct na de stemming volgde een minstens net zo belangrijke: over het tijdschema van drie dagen dat Johnson heeft voorgesteld. Het Lagerhuis stemde dat tijdschema weg. Een forse nederlaag voor premier Boris Johnson, die dreigde de wetgeving helemaal in te trekken als het parlement op de rem trapt.

De regering wilde eigenlijk dat de brexitwetgeving deze week nog door het Lagerhuis zou worden geloodst. Critici vinden dat veel te kort. Parlementariërs stemden eerder op de avond voor de verdere behandeling van de brexitwetgeving, maar keerden zich vervolgens tegen het tijdschema van de regering waar de snelle behandeling in was vastgelegd.

Het tijdschema kreeg 322 stemmen tegen en 308 voor. De premier waarschuwde eerder op dag voor de gevolgen als het tijdschema voor de snelle behandeling van de wetgeving zou worden verworpen. Als het parlement de brexit dwarsboomt en “alles tot januari of zelfs langer uitstelt”, zou hij zich genoodzaakt voelen de wetgeving in te trekken en om nieuwe verkiezingen te vragen. Hij heeft overigens wel steun van de oppositie nodig om die uit te schrijven.

