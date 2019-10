LIVE. Johnson verdedigt akkoord: “Wij kunnen, als één Verenigd Koninkrijk, nu onze toekomst bepalen”, oppositie én Noord-Ierse Unionisten breken deal af TT IB AW KVE ADN

17 oktober 2019

12u20

Bron: ANP, Belga, Reuters, BBC 68 Brexit Er is na lang onderhandelen dan toch een akkoord over de brexit gevonden. Dat kondigen Brits premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan. De EU-leiders komen vandaag en morgen in Brussel bijeen voor een volle top met als hoofdingrediënt het Britse vertrek uit de EU. Grootste struikelblok wordt nu nog het Britse parlement, dat de deal moet goedkeuren. Volg de ontwikkelingen hier live.

Vooraf: DUP steunt ontwerpakkoord niet

De Noord-Ierse Unionisten van DUP steunden het ontwerpakkoord over de brexit eerder niet. Dat lieten partijleiders Arlene Foster en Nigel Dodds vanmorgen weten. “Zoals het er nu voorstaat, kunnen we wat wordt voorgesteld rond douane en instemming niet steunen.”

Stevige opdoffer

De afwijzing van de DUP leek een stevige opdoffer voor premier Johnson. Brussel en Londen stonden nu al enkele dagen op de rand van een doorbraak over de brexit. Johnson zou serieuze toegevingen op tafel hebben gelegd over de Ierse grens, het grootste obstakel richting een deal. Concreet zou hij ingestemd hebben met douanecontroles in Noord-Ierse havens, wat een harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, vermijdt. Zo’n grens mag er niet komen om onlusten in de regio te vermijden.



In de plaats daarvan komt er dan in de praktijk een soort grens te liggen in de Ierse Zee, tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. Want goederen die bijvoorbeeld vanuit het Verenigd Koninkrijk de EU binnenkomen, moeten ergens gecontroleerd worden. Tegelijkertijd blijft Noord-Ierland in theorie wel in het Britse douanestelsel, een belangrijke voorwaarde voor de Britten.

Losse eindjes

Cruciaal in het hele pakket waren naast de douaneregelingen ook de modaliteiten rond instemming. Johnson had voorgesteld om de Noord-Ieren elke vier jaar de kans te geven zich opnieuw uit te spreken over het regime. Maar een de facto veto voor de Noord-Ierse regering kon voor de Europese Unie niet door de beugel.

Daarnaast waren er ook losse eindjes rond de btw: voor de handel met Ierland zou Noord-Ierland in het Europese btw-stelsel moeten blijven, maar dan moet er een nieuw mechanisme komen voor handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Onaanvaardbaar

De Noord-Ierse unionisten van DUP maakten duidelijk dat ze wat op dat moment op tafel lag, niet konden steunen. Voor hen was het onaanvaardbaar dat Noord-Ierland een andere behandeling zou krijgen dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Unie is voor hen heilig.

“We hebben voortdurende gesprekken gehad met de regering. Zoals het er nu voorstaat, kunnen we niet steunen wat wordt voorgesteld rond douane en instemming, en er is te weinig duidelijkheid over de btw”, klonk het vanochtend in het statement. “We zullen blijven verder werken met de regering om een redelijk akkoord te sluiten dat werkt voor Noord-Ierland en de economische en grondwettelijke integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt.”

De steun van de DUP voor een akkoord is cruciaal: Johnsons regering heeft geen meerderheid in het Lagerhuis, en bovendien stemmen heel wat harde brexiteers in Johnsons eigen partij hun stemgedrag af op dat van de Noord-Ierse Unionisten. Ten laatste zaterdag moet het parlement zijn zegen geven als er een akkoord is, anders is Johnson wettelijk verplicht opnieuw uitstel van de brexit te vragen, tot na 31 oktober.

“Wij willen een deal”

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker sprak vanmorgen voor aanvang van de top gesproken met Johnson. De brexitteams van het Verenigd Koninkrijk en de EU blijven “in contact”, tweette Junckers woordvoerder daarna. “Elk uur en elke minuut voor de EU-top telt. Wij willen een deal”, aldus de Europese Commissie.

De Europese top begint om half vier vanmiddag in Brussel. Mogelijk schuift EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier meteen aan om de stand van zaken toe te lichten. De brexit is nog altijd het eerste punt, maar zonder juridisch sluitende teksten over de boedelscheiding kunnen de staatshoofden en regeringsleiders geen definitief groen licht geven. Het is ook niet de bedoeling dat Johnson rechtstreeks met de andere Europese staatshoofden en regeringsleiders gaat onderhandelen.

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is er “duidelijke vooruitgang geboekt tijdens de afgelopen dagen”, zo zei ze in een statement voor de Bundestag, het Duitse parlement.

Blanco agenda

Morgen worden de 28 leiders om half tien 's morgens verwacht voor nieuwe rondes. Ook hier heeft EU-president Donald Tusk de agenda blanco gelaten. Diplomaten verwachten te praten over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. De aanstaande voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen komt haar prioriteiten voor de komende vijf jaar toelichten.

Ook de langetermijnstrategie voor klimaatverandering komt aan bod.