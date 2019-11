LIVE. “Ja, er was een ‘quid pro quo’ ”: cruciale getuigenis brengt Trump nog meer in lastig parket LH

20 november 2019

14u45

Bron: Belga, de Volkskrant, CNN 10 De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie, Gordon Sondland, getuigt vandaag in het impeachment-onderzoek tegen president Trump. Hij is een van de weinige getuigen die rechtstreeks met Trump sprak over Oekraïne. Zijn getuigenis kan volgens Amerikaanse media bewijs opleveren dat Trump zijn macht misbruikte om Oekraïne tot een onderzoek naar oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon te dwingen. In zijn openingsverklaring bevestigde Sondland dat er wel degelijk sprake was van een ‘quid pro quo’.

De ambassadeur ontkende eerder in een besloten verhoor dat Trump zich schuldig had gemaakt aan een ‘voor wat, hoort wat (quid pro quo)’-strategie om Oekraïne te dwingen een corruptie-onderzoek tegen presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter te starten. Sondlands verhaal is daarna flink onder druk komen te staan door getuigenissen van anderen, die beweerden dat de president wel degelijk boter op het hoofd heeft. Vanmiddag bevestigde Sondland die versie dan toch.

Uitdrukkelijk verzoek van Trump

Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani zou bij die zogenaamde ‘quid pro quo’ een cruciale rol gespeeld hebben. Giuliani stelde destijds voorwaarden aan de Oekraïense president Volodimir Zelensky voor toenadering tussen Kiev en Washington.



Sondland getuigde dat Trump hem had opgedragen om met Giuliani te praten en dat hij er niet tevreden mee was. “We waren niet blij met de richtlijn van de president om met Rudy te praten. We wilden Giuliani er niet bij betrekken. Ik geloofde toen, net als nu, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, en niet de persoonlijke advocaat van de president, de verantwoordelijkheid moet nemen voor Oekraïne-aangelegenheden “, aldus zijn openingsverklaring.

We wilden niet met Giuliani samenwerken, maar we begrepen allemaal dat we bij weigering een belangrijke kans zouden verliezen om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Oekraïne te versterken. Dus we volgden de bevelen van de president op Gordon Sondland

“We volgden bevelen van de president op”

Sondland verklaarde nog dat hij samen met minister van Energie Rick Perry en speciaal gezant voor Oekraïne Kurt Volker samengewerkt heeft met Giuliani op uitdrukkelijk verzoek van Trump. “Perry, ambassadeur Volker en ik werkten met Giuliani over Oekraïense zaken op uitdrukkelijk verzoek van de president van de Verenigde Staten. We wilden niet met de heer Giuliani samenwerken, maar we begrepen allemaal dat we bij weigering een belangrijke kans zouden verliezen om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Oekraïne te versterken. Dus we volgden de bevelen van de president op.”

Was Trump echt geïnteresseerd in de aanpak van corruptie in Oekraïne door een onderzoek naar Burisma, het bedrijf waar Hunter Biden voor werkte? Volgens Sondland moest Zelensky de onderzoeken naar de Bidens enkel aankondigen. “Hij hoefde de onderzoeken eigenlijk niet uit te voeren, zoals ik had begrepen.” Op die manier had Trump zijn rivaal Biden publiekelijk ten schande kunnen brengen.

Bevroren militaire hulp aan Oekraïne

Sondland zei over de bevroren militaire hulp dat hij “nooit een duidelijk antwoord ontving” over de reden en dat hij in juli en augustus ontdekte dat de betaling was stopgezet en daar tegen was. De Oekraïners “hadden dat geld nodig om tegen Russische agressie te vechten", aldus Sondland nog.

“Ik probeerde te vragen waarom de hulp was stopgezet, maar ontving nooit een duidelijk antwoord. Bij gebrek aan een geloofwaardige uitleg voor het bevriezen van hulp, begon ik later te geloven dat de militaire hulp niet zou plaatsvinden, tenzij Oekraïne een aankondiging deed waarin het zich toelegde op onderzoeken naar de verkiezingen in 2016 en Burisma, zoals Giuliani had geëist.”

Hield Sondland Pompeo op de hoogte?

Volgens bronnen bij de New York Times heeft Sondland minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen in de pogingen om Oekraïne een onderzoek te laten opstarten naar Joe en Hunter Biden. “Ze wisten wat we deden en waarom”, zei Sondland, die tijdens de hoorzitting ook voormalig veiligheidsadviseur John Bolton noemde als een van de mensen die wisten van zijn doen en laten. “Iedereen wist ervan.” Sondland voegde eraan toe dat Pompeo aan de medewerkers bevelen gaf om met Rudy Giuliani te spreken.



Sondland bracht Pompeo midden augustus op de hoogte van een ontwerpverklaring die Trump moest overtuigen om Zelensky een ontmoeting in het Oval Office toe te kennen. Eind augustus besprak Sondland met Pompeo de mogelijkheid om Zelensky, tijdens een geplande ontmoeting met Trump in Warschau, ertoe te overhalen te zeggen dat hij de maatregelen zou treffen die Trump van hem verwachtte. Die toezegging zou de impasse in de relatie tussen de twee landen moeten beëindigen. Pompeo keurde het plan goed, maar later annuleerde Trump zijn reis naar Polen.

Een advocaat voor Pompeo weigerde commentaar aan de New York Times.

Rijke hotelbaas en Trump-donor

Sondland is de oprichter van Provenance Hotels, die meer dan tien hotels in haar portefeuille heeft en ruim duizend personen tewerkstelt. Hij nam eerder afstand van Trump, maar maakte volgens Amerikaanse media in 2017 een miljoen dollar over naar het inauguratiecomité van de president. De ouders van de zakenman zijn voor de Tweede Wereldoorlog weggevlucht uit nazi-Duitsland. In juli 2018 werd Sondland benoemd tot Amerikaans ambassadeur bij de Europese Unie.