LIVE. Italië plaatst Lombardije en 11 provincies in quarantaine, 60 nieuwe en steeds meer lokale besmettingen in België TT RL

07 maart 2020

17u00

Bron: Reuters, Belga, ANP 328 In België zijn 60 nieuwe besmettingen met het coronavirus opgedoken. Volgens Volksgezondheid zijn bij de nieuwe gevallen ook steeds meer lokale infecties. Ondertussen breidt Italië de gebieden die momenteel onder quarantaine staan, de zogenaamde ‘rode zones’, uit tot de hele regio Lombardije en elf provincies in de omliggende regio’s. Volg alles op de voet in deze liveblog.

