LIVE. Italiaanse lockdown sluit winkels en bars, drie doden in België, woonzorgcentra gesloten voor bezoek

WHO spreekt officieel van pandemie, Buitenlandse Zaken raadt nu ook reizen naar bepaalde Spaanse gebieden af

12 maart 2020

01u14

Bron: Belga, Reuters, CNN

