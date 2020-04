LIVE. Inreisverbod voor Europeanen blijft van kracht in VS - China start met testen vaccins op mensen - Frankrijk verlengt lockdown tot 11 mei IB

14 april 2020

00u42

Bron: Reuters, ANP, Belga, The Guardian, CNN, VTM Nieuws 0

• Er zijn wereldwijd zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus in ontwikkeling , blijkt uit een document van de WHO. In totaal zijn nu al bijna 2 miljoen mensen wereldwijd besmet met het virus.

• “Van onze mensen op het terrein krijgen we het signaal dat veel mensen lakser omspringen met de opgelegde maatregelen ”, zegt de federale politie. • De Franse president Macron heeft een verlenging van de lockdown tot 11 mei aangekondigd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van maandag april terug.

Meer over WHO

Macron

gezondheid