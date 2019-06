LIVE. Ingestorte snelwegburg in Genua wordt opgeblazen Redactie

28 juni 2019

Zowat tien maanden na de instorting van een snelwegbrug in Genua is deze week officieel de bouw van een nieuw viaduct gestart. Betonwerk voor het fundament van de eerste brugpijler was een eerste symbolische daad, zei de president van Ligurië, Giovanni Toti, bij de viering van het evenement. "Al het de voorbije maanden gedane werk wordt vandaag eindelijk concreet". Voor vandaag staat het opblazen van de overgebleven pijlers van de ongeluksbrug gepland. Verkeersminister Danilo Toninelli zei dat de inwijding van de nieuwe brug voor voorjaar 2020 is gepland.

Bij het instorten van de Morandi-brug kwamen op 14 augustus 2018 43 mensen om. Ettelijke voertuigen zijn met hun inzittenden de dieperik ingestort. Het parket voert onderzoek naar twintig mensen en snelweguitbater Autostrade per l'Italia.