LIVE. Impeachment Trump: wellicht onvoldoende steun voor verhoor nieuwe getuigen

31 januari 2020

17u33

Bron: Belga, The Guardian, CNN 2 De kans is groot dat het impeachmentproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump zijn laatste dag ingaat. Als de Republikeinen - die in de Senaat over een meerderheid beschikken - de rangen gesloten houden en het oproepen van nieuwe getuigen afblokken, dan zal de finale stemming waarschijnlijk vrijdag (lokale tijd) nog plaatsvinden.

De zitting in de Senaat gaat om 13.00 uur (19.00 uur in België) van start. Beide kampen krijgen dan elk twee uur de tijd voor een uiteenzetting van hun voornaamste argumenten.

Boek Bolton

Daarna zal er wellicht gestemd worden over de vraag of er nog bijkomende getuigen aan het woord gelaten moeten worden. De Democraten hopen nog nieuwe getuigen, onder wie voormalig veiligheidsadviseur John Bolton, te kunnen verhoren. Maar vooraanstaande Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat ze geen bijkomende getuigen willen toestaan.





De krant New York Times bericht vandaag dat Bolton in het manuscript voor zijn nieuw boek schrijft dat Trump hem in mei tijdens een vergadering vroeg om een ontmoeting te organiseren tussen Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani en Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, zodat ze Trumps gewenste onderzoek naar de Democraten konden bespreken. Voor de Democraten is zijn getuigenis dus bijzonder waardevol. Bovendien meldt Bolton in zijn boek dat Giuliani zelf, maar ook stafchef Mick Mulvaney en Trumps advocaat Pat Cippolone - die hem nu verdedigt in het impeachmentproces - op die vergadering aanwezig waren.

Onvoldoende stemmen

De Democraten zullen minstens vier Republikeinen moeten overtuigen om het licht op groen te zetten voor de getuigenissen. Tot nu toe zijn enkel Mitt Romney en Susan Collins overstag gegaan. Er werd gehoopt dat ook Lisa Murkowski overtuigd kon worden, maar die heeft laten weten dat ze niet zal stemmen voor meer getuigen. Daarmee lijkt het lot van het impeachmentproces bezegeld en zullen de Republikeinen straks een stemming over de afzetting van Trump kunnen forceren, zodat ze de president kunnen vrijspreken.

De kans bestaat wel dat de Democratische minderheid nog een reeks andere amendementen gaat indienen over het verloop van de procedure. Op die manier kan de eindstemming nog worden uitgesteld.

Dat handelingen voldoen aan een standaard voor afzetting, betekent nog niet dat het in het belang van een land is om een president uit zijn ambt te ontzetten Marco Rubio, Republikein

Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres. Wegens de Republikeinse meerderheid is het vrij waarschijnlijk dat Trump zal worden vrijgesproken, waardoor hij aanblijft als president.

Verscheidene Republikeinen, zoals Marco Rubio, Rob Portman en Lamar Alexander, laten weten dat ze wel geloven dat Trumps handelingen ongepast waren, maar dat ze in hun ogen onvoldoende reden vormen om hem af te zetten. “Dat handelingen voldoen aan een standaard voor afzetting, betekent nog niet dat het in het belang van een land is om een president uit zijn ambt te ontzetten”, zei Rubio in een verklaring. “Twijfelt er iemand aan dat minstens de helft van het land zijn afzetting als illegitiem zou beschouwen - niets minder dan een staatsgreep? Het is moeilijk om je een list voor te stellen die Poetin zou kunnen ondernemen om het vertrouwen in onze democratie meer te ondermijnen dan zijn afzetting.”

