LIVE. Impeachment Trump: opperrechter weigert vraag over klokkenluider

Impeachment Trump: opperrechter weigert vraag over klokkenluider

30 januari 2020

20u25

In de Amerikaanse Senaat heeft opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof, die het impeachment-proces tegen president Donald Trump voorzit, vandaag geweigerd een vraag voor te lezen. Die was afkomstig van senator Rand Paul en ging over de klokkenluider.

Opperrechter John Roberts, die al eerder had gezegd dat hij de naam van de vermoedelijke klokkenluider niet luidop wilde zeggen, weigerde om Rand Pauls vraag voor te lezen. “De voorzitter weigert de vraag voor te lezen op de manier waarop ze werd ingediend”, aldus Roberts, die vervolgens de Democraten weer aan de beurt liet om een vraag te stellen. Rand Paul verliet vervolgens uit protest de zaal.

De Republikeinen hopen nog altijd het proces morgen af te ronden en president Trump vrij te spreken van obstructie van het Congres en machtsmisbruik. De Democraten willen echter dat er nog meer getuigen gehoord kunnen worden. Centraal staat de mogelijke getuigenis van John Bolton, Trumps voormalige veiligheidsadviseur, die in het manuscript voor zijn boek enkele explosieve onthullingen doet. Daarvoor moeten ze tijdens een stemming een meerderheid behalen in de Senaat: dat betekent dat ze minstens vier Republikeinen moeten overtuigen om met hen mee te stemmen.



Alan Dershowitz, een van Trumps advocaten, verdedigde Trump gisteren door te zeggen dat de president vrij is om te doen wat hij wil als hij ervan overtuigd is dat het hem gaat helpen bij zijn herverkiezing, die in het openbare belang is.

Adam Schiff, de Democratische impeachmentmanager uitte zijn verontwaardiging over die uitspraak gisteren tijdens de hoorzitting en achteraf ook in een tweet. “We hebben al gezien hoe de lat steeds opmerkelijk lager wordt gelegd. Volgens Trumps advocaten is alles toegestaan zolang de president gelooft dat het hem helpt bij zijn herverkiezing. Het is niet OK om om buitenlandse inmenging in de verkiezingen te vragen, zelfs als je daar niet in slaagt. Het toont gewoon dat je een mislukte schurk bent.”

