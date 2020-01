LIVE. Impeachment Trump: kunnen Republikeinen zich nu nog blijven verzetten tegen nieuwe getuigen? kv

28 januari 2020

17u43

Bron: Reuters, The Guardian, Belga 2 In het impeachmentproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is vandaag in de Senaat voor de derde en laatste dag de verdediging aan het woord. Ze zullen daarbij stellen dat de pas aan het licht gekomen beschuldigingen van voormalig binnenlands veiligheidsadviseur John Bolton geen reden zijn tot afzetting van de president.

De New York Times berichtte gisteren over een nog niet gepubliceerd manuscript van de hand van Bolton, waarin die schrijft dat Trump hem vroeg om 391 miljoen dollar hulpgeld voor Oekraïne in te houden tot Kiev een onderzoek zou instellen naar de Democraten, waaronder zijn Democratische politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter. Bolton vertrok in september zelf uit het Witte Huis.

Met de nieuwe onthullingen wordt het echter steeds moeilijker voor de Republikeinen om zich te blijven verzetten tegen het horen van nieuwe getuigen, zoals John Bolton. Mitt Romney, een voormalige Republikeinse presidentskandidaat die wel vaker met Trump in de clinch ligt, heeft zijn steun al uitgesproken voor het voorstel van de Democraten om meer getuigen op te roepen. Ook de senatoren Lisa Murkowski en Susan Collins zullen naar verwachting meestemmen met de Democraten, die nu nog één extra stem nodig hebben om hun slag thuis te halen.

Inkijk in manuscript

De Republikeinse senator Lindsay Graham, een trouwe bondgenoot van Trump, maakte vandaag bekend dat hij het voorstel steunt om het manuscript te delen met de andere senatoren, maar dat de inhoud ervan geheim wordt gehouden voor het publiek. Aangezien het boek al op 17 maart verschijnt, stellen critici de noodzaak van de geheimhouding in vraag. Bovendien wordt gevreesd dat de verdeling van het manuscript een zoethoudertje is om de Republikeinen ervan te weerhouden om ook nog eens voor extra getuigen te stemmen.

Volgende fase proces

Het proces in de Senaat herneemt om 19 uur Belgische tijd. Vandaag zet de verdediging van de president voor de laatste keer haar argumenten uiteen.

De volgende fase is een periode van zestien uur van vraag en antwoord. De senatoren, die al die tijd hebben moeten zwijgen, moeten hun vragen schriftelijk stellen aan de aanklagers ("impeachmentmanagers") en de verdedigers van de president via opperrechter John Roberts die het proces voorzit. Hij leest de vragen luidop voor, alternerend tussen de Republikeinen en Democraten. Het is nog onduidelijk of die fase vandaag al van start zal gaan.

Indien de Senaat beslist dat er geen getuigen en geen nieuwe documenten komen, dan is meteen (bij tweederdemeerderheid) een stemming over de schuldvraag mogelijk. Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres.