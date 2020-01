LIVE. Impeachment Trump dag 2: beide partijen maken zich op voor nieuwe dag vol conflict kv

22 januari 2020

18u57

Bron: Reuters 0 In de Amerikaanse Senaat zullen de Democraten vandaag beginnen met hun uiteenzetting van hun redenen voor de afzetting van president Trump. Het is nog maar de vraag of dat vandaag gemoedelijker zal verlopen. Gisteren liepen d e discussies tussen de Republikeinen en Democraten zo hoog op dat rechter John Roberts, die het proces voorzit, zowel de verdediging als de aanklagers een veeg uit de pan gaf.

Na een hevig debat dat gisteren dertien uur duurde, legde de Senaat de regels voor het afzettingsproces van Trump vast. Met hun meerderheid van 53 tegen 47 stemden de Republikeinen de voorbije voor de richtlijnen die de Republikeinse leider Mitch McConnell voor het proces indiende.

De Democraten dienden verscheidene amendementen in om extra getuigen te mogen oproepen, zoals voormalig veiligheidsadviseur John Bolton en drie andere medewerkers van het Witte Huis, maar kregen van de Republikeinen echter steevast een nul op het rekest. Ze sluiten echter niet uit dat er in een verdere fase van het proces nog nieuwe getuigen worden opgeroepen.

Vanuit Davos, waar hij het Wereld Economisch Forum bijwoonde, zei Trump dat de getuigenis van voormalige leden van de administratie, zoals John Bolton, de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. “Hij weet hoe ik over sommige zaken denk. Hij weet wat ik denk over (andere) leiders. Wat gebeurt er als hij onthult wat ik denk over een bepaalde leider en het is niet erg positief?”, poneerde hij tijdens een persconferentie.