LIVE. Impeachment Trump dag 2: aanklager begint aan lang betoog voor argumenten tot afzetting kv

22 januari 2020

18u57

Bron: Reuters, ANP, CNN 0 In de Amerikaanse Senaat zullen de Democraten vandaag beginnen met de uiteenzetting van hun redenen voor de afzetting van president Trump. Het is nog maar de vraag of dat vandaag gemoedelijker zal verlopen. Gisteren liepen d e discussies tussen de Republikeinen en Democraten zo hoog op dat rechter John Roberts, die het proces voorzit, zowel de verdediging als de aanklagers een veeg uit de pan gaf.

De Democraten krijgen drie dagen de tijd om hun argumenten uiteen te zetten. Vervolgens krijgen de Republikeinen drie dagen de tijd om hetzelfde te doen. De aanklagers uit het Democratische kamp hebben al aangegeven dat ze de drie dagen zullen benutten.

Adam Schiff, die het team van zeven aanklagers leidt, stelde in zijn argumentatie vandaag dat Trump een corrupt plan had om druk uit te oefenen op de Oekraïne, zodat het land hem zou helpen bij zijn herverkiezing in november. Schiff verwees daarbij naar de druk die Trump zou hebben uitgeoefend op de Oekraïense president Volodimir Zelenski om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon om onbewezen beschuldigingen van corruptie. “De president gelooft dat hij boven de wet staat”, aldus Schiff. Het is aan de senatoren om “te beslissen wat voor een democratie we volgens jullie moeten zijn. En wat het Amerikaanse volk mag verwachten aangaande het gedrag van hun president”, stelde hij nog.

De aanklager maakt gebruik van videobeelden van Trump en getuigen in het Huis van Afgevaardigden om het machtsmisbruik van Trump aan te tonen. Zo toonde hij een filmpje van Trump waarin die na Oekraïne ook China oproept om een corruptieonderzoek naar de Bidens te voeren. Schiff had ook beelden van de getuigenis van David Holmes, die een telefoongesprek tussen Trump en EU-ambassadeur Gordon Sondland had gehoord en aan wie Sondland vertelde dat Trump enkel gaf om het corruptieonderzoek van Oekraïne.

Extra getuigen?

Na een hevig debat dat gisteren dertien uur duurde, legde de Senaat gisteren de regels voor het afzettingsproces van Trump vast. Met hun meerderheid van 53 tegen 47 stemden de Republikeinen voor de richtlijnen die de Republikeinse leider Mitch McConnell voor het proces indiende.



De Democraten dienden verscheidene amendementen in om extra getuigen te mogen oproepen, zoals voormalig veiligheidsadviseur John Bolton en drie andere medewerkers van het Witte Huis, maar kregen van de Republikeinen echter steevast een nul op het rekest. Ze sluiten echter niet uit dat er in een verdere fase van het proces nog nieuwe getuigen worden opgeroepen.

Vanuit Davos, waar hij het Wereld Economisch Forum bijwoonde, zei Trump dat de getuigenis van voormalige leden van de administratie, zoals John Bolton, de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. “Hij weet hoe ik over sommige zaken denk. Hij weet wat ik denk over (andere) leiders. Wat gebeurt er als hij onthult wat ik denk over een bepaalde leider en het is niet erg positief?”, poneerde hij tijdens een persconferentie.

“Nood aan eerlijk proces”

De honderd senatoren hebben gezworen dat ze onpartijdige juryleden zijn in dit proces. Hoofdaanklager Adam Schiff zei een “zeer sterke zaak te hebben” opdat “dit proces anders zou zijn dan elk ander proces in Amerika”. Hij roept de senatoren op tot een eerlijk proces.

Trump is pas de derde president van de Verenigde Staten die door de Senaat wordt berecht in een impeachtmentprocedure. De vorige keer startte zo’n proces in de Senaat op 7 januari 1999 tegen de toenmalige Democratische president Bill Clinton. De Senaat sprak hem op 12 februari 1999 vrij. De in meerderheid Republeinse Senaat doet dat naar verwachting binnen afzienbare tijd ook met Trump.