LIVE. Huisartsen waarschuwen: “We zien opmerkelijke stijging besmettingen” - Van Ranst: “Begin van tweede golf”

Het aantal nieuwe Covid-19-gevallen in ons land blijft in stijgende lijn. Volgens de laatste cijfers is het gemiddeld aantal coronabesmettingen op weekbasis fors gestegen met 32 procent tot 115 per dag. Gisteren bedroeg het gemiddelde nog 100 per dag. Afgelopen maandag lag het dagcijfer op 216 nieuwe besmettingen, zo blijkt uit gegevens van Sciensano. “Dit is een absolute wake-upcall”, reageert viroloog Marc Van Ranst. Hij waarschuwt dat we aan het begin van een tweede golf staan. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.