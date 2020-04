LIVE. Hoopvolle tekenen in België, Spanje en Nederland - Topadviseur Schotse aanpak schendt eigen coronaregels - Britse dodentol stijgt naar bijna 5.000

• Voor het eerst in de coronacrisis hebben op 24 uur tijd meer patiënten met het virus de Belgische ziekenhuizen mogen verlaten dan er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Er zijn wel opnieuw 164 corona-overlijdens gerapporteerd.• Via een ministerieel besluit zijn de coronamaatregelen in België aangepast . Onder andere de regels voor begrafenissen en huwelijken zijn strenger geworden.• De politie voert extra controles uit: wie naar zee rijdt, riskeert een boete van 250 euro.• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,2 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 65.000.