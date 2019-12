LIVE. Historische stemming over impeachment Trump in Huis van Afgevaardigden IB HLA

18 december 2019

15u21

Bron: Belga, BBC 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal vandaag stemmen over de officiële inleiding van de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Dat heeft voorzitter Nancy Pelosi van het Huis bevestigd. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis, dus het is zo goed als zeker dat beide artikels groen licht krijgen. Volg de zitting hieronder live.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democraten, komt vandaag samen voor een debat van zes uur dat zal leiden tot de stemming over de twee beschuldigingsartikelen gericht tegen de Republikeinse president: machtsmisbruik en belemmering van de goede werking van het Congres.

De stemming over een procedure tot afzetting van de president, de derde in de geschiedenis van de Verenigde Staten, wordt op zijn vroegst in de late namiddag plaatselijke tijd verwacht. Dat zou rond middernacht Belgische tijd zijn.

De Juridische Commissie van het Huis keurde afgelopen vrijdag al beide impeachmentartikels tegen de president goed.

Gemakkelijke meerderheid

Naar verwachting zal er in het Congres gemakkelijk een meerderheid gevonden worden - de Democraten hebben 235 van de 435 zetels in handen - om de afzettingsprocedure voort te zetten. Trump zou dan de derde president in de Amerikaanse geschiedenis zijn, die in staat van beschuldiging wordt gesteld in het Amerikaanse Congres.

Daarna is het aan de Senaat om het proces van de president te organiseren, waarschijnlijk in januari. Aangezien de Republikeinen de Senaat domineren, zal het impeachmentproces waarschijnlijk daar aflopen. Voor een afzetting van Trump is in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig, en die vinden wordt voor de Democraten enorm moeilijk.

Boze brief

President Trump heeft, enkele uren voor de historische stemming van het Congres, opnieuw gezegd dat hij “niets verkeerds heeft gedaan”.

“Kun je geloven dat ik vandaag zal worden aangeklaagd door radicaal links, de Democraten die niets doen, TERWIJL IK NIETS HEB GEDAAN!”, Schreef hij op Twitter. “Het is verschrikkelijk (...) Het zou nooit meer een andere president moeten overkomen. Doe een GEBED!”

President Trump reageerde eerder al op het nieuws over de stemming door een boze brief te schrijven aan Nancy Pelosi. Maar liefst zes pagina’s lang gaat hij tekeer. Hij schrijft onder meer dat de impeachmentprocedure een kruistocht is tegen hem, en dat het een ongrondwettelijke vorm van machtsmisbruik is die de democraten zuur zal opbreken. Een passage uit de brief: “Ik schrijf u deze brief met de bedoeling hem te vereeuwigen in de geschiedenis, en om mijn gedachten permanent vast te leggen. Ik wil dat men binnen honderd jaar, wanneer men terugkijkt op deze procedure, alles kan begrijpen en dat men eruit zal leren, zodat het nooit gebeurt met een andere president.”

Klokkenluider

De impeachmentprocedure tegen Trump startte in september nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen Democratische vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachmentprocedure. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen.

Voor president Trump zijn alleen de presidenten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1998 lijdend voorwerp van een impeachmentprocedure geweest. De Republikein Richard Nixon ontliep de procedure door ontslag te nemen vooraleer er over een impeachment of afzetting van hem kon gestemd worden. Johnson en Clinton verkregen de vrijspraak in de Senaat.