LIVE. Gemiddeld aantal besmettingen per dag stijgt naar 568 - Italië lanceert steunpakket van 25 miljard euro - Burgemeester Knokke-Heist: ‘Kom niet naar kust dit weekend’

Ruim 19,2 miljoen besmettingen wereldwijd - Bijna 100.000 doden in Brazilië

08 augustus 2020

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 567,9 per dag tussen 29 juli en 4 augustus. Dat is een stijging van 25 procent in vergelijking met vorige week, bleek zaterdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal zijn in België al 72.784 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.