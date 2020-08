LIVE. Gemiddeld aantal besmettingen per dag stijgt naar 567 - Italië lanceert steunpakket van 25 miljard euro - Burgemeester Knokke-Heist: ‘Kom niet naar kust dit weekend’ Ruim 19,2 miljoen besmettingen wereldwijd - Bijna 100.000 doden in Brazilië RL

08 augustus 2020

02u20

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws 2 Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 567,4 per dag tussen 29 juli en 4 augustus. Dat is een stijging van 25 procent in vergelijking met vorige week, bleek zaterdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal zijn in België al 72.784 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.



• Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België neemt opnieuw toe, met gemiddeld 567,4 gevallen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt licht, met gemiddeld 26,7 nieuwe opnames per dag. Lees meer in dit overzicht.

• De zomervakantie doorspartelen met een sociale bubbel van vijf en weinig perspectief op een ietwat ‘normaal’ leven: de tweede coronagolf is opnieuw een zware periode. Zeker voor jongeren tussen 18 en 25 jaar, merken ze bij Tele-Onthaal.

• Nu de temperaturen pieken, maakt de kust zich op voor het drukste weekend van het jaar. Zodra een strand overvol dreigt te lopen, zullen toeristen zonder pardon worden omgeleid naar minder drukke gebieden.

• Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx heeft na overleg met de Provinciale Crisiscel en de burgemeesters van de provincie beslist om de avondklok nu niet te handhaven zodat de Antwerpse burgers tijdens de latere uren de nodige verkoeling kunnen zoeken.



