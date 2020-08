LIVE. Gemiddeld 564 nieuwe besmettingen per dag in België - Meer dan 5 miljoen coronabesmettingen vastgesteld in de VS

RL KVDS KVE

09 augustus 2020

02u30

Bron: ANP, Belga, VTM NIEUWS, Reuters

28

Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus ligt op gemiddeld 564,4 per dag tussen 30 juli en 5 augustus. Dat is een stijging van 19 procent in vergelijking met vorige week, bleek zondagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal zijn in België al 73.401 mensen besmet geraakt met het coronavirus. 9.870 mensen in ons land stierven aan de gevolgen van het longvirus. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.