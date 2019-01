LIVE. Geen hoop meer voor Julen. Peuter (2) dood aangetroffen in put waar hij bijna twee weken geleden inviel ib ttr kg kve jv Inge Bosschaerts

25 januari 2019

00u57

Bron: Belga, El Pais, El Mundo, AD, eigen berichtgeving 448 De reddingsactie om de Spaanse peuter Julen (2) terug te vinden, is afgelopen. Na zo'n 33 uur onafgebroken graven trof het reddingsteam de peuter om 1.25 uur deze nacht levenloos aan in de diepe schacht waar hij bijna twee weken geleden inviel in het Spaanse bergdorpje Totalán.

Spaanse reddingswerkers hebben de peuter Julen rond 1.25 deze nacht dood teruggevonden. Dat meldt de Spaanse krant El Pais en wordt bevestigd door het reddingsteam.

De Guardia Civil en de gouverneur van Andalusië bevestigen eveneens de dood van de peuter en spreken hun medeleven uit aan de familie van de overleden Julen. “Helaas, na zoveel inspanningen van zoveel mensen, was het niet mogelijk... Rust In Vrede Julen. Onze meest oprechte condoleances aan zijn familie”, schrijft de Guardia Civil op Twitter bij de foto van een huilend oog.

lees verder onder de tweet:

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible...#DEPJulen



Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC Guardia Civil 🇪🇸(@ guardiacivil) link

De tweejarige Julen zat al bijna twee weken lang vast nadat hij zondag 13 januari in Totalán, vlakbij Málaga, in een boorput was gevallen die bijna 110 meter diep is.

De pogingen om de jongen terug te vinden stuitten keer op keer op problemen, vanwege het harde gesteente. Deze nacht kwam de moeilijke zoektocht uiteindelijk tot een triest einde.

Meer over Julen

Totalán