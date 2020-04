LIVE. Europese Commissie: “Marshallplan nodig” - Geen nieuwe besmettingen voormalig epicentrum Hubei RL

05 april 2020

02u59

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 • De afgelopen 24 uur zijn er 140 nieuwe corona-overlijdens gerapporteerd in ons land. Het aantal bijkomende ziekenhuisopnames bedraagt 503. Dat cijfer is gedaald in vergelijking met de voorbije dagen.

• Via een ministerieel besluit zijn de coronamaatregelen in België aangepast . Onder andere de regels voor begrafenissen en huwelijken zijn strenger geworden.

• De politie voert dit weekend extra controles uit: wie toch naar zee rijdt, riskeert een boete van 250 euro.

• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot bijna 1,2 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 64.000.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van zaterdag 4 april terug.

Meer over België

samenleving