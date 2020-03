LIVE. Europese beurzen kleuren bloedrood door coronapaniek en crash van olieprijs

De beurzen krijgen wereldwijd een forse dreun als gevolg van de ongerustheid over het coronavirus en de ongeziene crash van de olieprijs . Covid-19 treft ook opnieuw de sportwereld: het prestigieuze tennistoernooi Indian Wells in Californië, waar ook Kim Clijsters aan zou deelnemen , is geannuleerd. In Italië zijn nu 366 mensen bezweken aan het virus. Intussen blijft het aantal besmettingen in zowel China als Zuid-Korea dalen. Volg alles op de voet in deze liveblog.