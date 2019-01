LIVE. Erop of eronder voor May: Brits parlement stemt over haar brexitdeal

D-day voor Theresa May. Het Britse parlement stemt vanavond over de brexitdeal die ze met Europa heeft gesloten. Veel twijfel over de afloop is er echter niet. Zowat iedereen is het erover eens dat het parlement het akkoord niet goedkeurt. Hoe het daarna verder moet, is niet meteen duidelijk. Er liggen verschillende scenario’s op tafel. De laatste ontwikkelingen kan u hier vanavond live volgen.